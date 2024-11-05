Предприниматели Мытищ стали участниками областной программы наставничества

Курс обучения для бизнесменов стартовал в Подмосковье. Программа реализуется областным центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

В течение трех недель индивидуальные предприниматели и владельцы обществ с ограниченной ответственностью под руководством опытных наставников будут получать знания по различным аспектам бизнеса и разрабатывать свои проекты.

На вебинаре Светланы Палий по управленческому учету участники проекта узнали о принципах работы финансовой системы, познакомились с разными видами отчетности. Руслан Бабаев раскрыл предпринимателям секреты успешных переговоров и продаж. Дмитрий Мун рассказал, как привлечь инвестиции в свой бизнес. По окончании занятий бизнесменов ждет тренинг с экспертами, где они будут разбирать свои проекты.

Слушатели курса рассказали, что занятия с наставниками стали для них очень полезными, помогли выявить сильные и слабые стороны бизнеса и избавиться от внутренних страхов.

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