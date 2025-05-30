Бизнесменов наградили ко Дню российского предпринимательства в Волоколамске

Предпринимателей Волоколамского округа поздравили с профессиональным праздником. Для них организовали торжественное мероприятие.

Награждение прошло в Центре культуры и творчества «Родники». Благодарственные письма представителям бизнес-сообщества округа вручили глава Волоколамска Наталья Козлова и ее первый заместитель Анна Агапова.

«Каждого благодарю за вклад в развитие малого бизнеса в Волоколамском округе, за помощь участникам специальной военной операции, за активное участие в социальной жизни округа. Наш бизнес оказывает поддержку нуждающимся и реализует благотворительные проекты. В трудные времена они первыми откликаются на призывы о помощи, поддерживают ветеранов, многодетные семьи, участников СВО», — отметила Наталья Козлова.

Также на мероприятии участникам рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Перед собравшимися выступила руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в Волоколамском округе Наталья Караськова.

«За последние годы предпринимательское сообщество Волоколамского округа окрепло и расширилось. Малый и средний бизнес стал важнейшим фактором развития нашей территории», — добавила Анна Агапова.