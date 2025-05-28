Бизнесменов наградили ко Дню предпринимателя в Павловском Посаде

Награждение глава округа провел вместе с его первым заместителем Филиппом Ефановым, президентом Союза «Восточная Торгово-Промышленная Палата Московской Области» Маргаритой Смирновой и представителями банков.

Награды получили активные предприниматели и трудовые коллективы муниципалитета. Всего в Павловском Посаде сейчас работают свыше четырех тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Благодарю каждого, кто готов рисковать, брать на себя ответственность, заботиться о своих сотрудниках и развивать город. Ваш труд помогает менять жизнь к лучшему, делать округ комфортнее и перспективнее», — добавил Денис Семенов.

Отметим, что День предпринимателя начали праздновать в России в 2007 году. Дату закрепил в законе президент России Владимир Путин.