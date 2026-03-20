Бизнес-омбудсмен провела встречу с предпринимателями Павлово-Посадского округа

Исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова и бизнесмены Павлово-Посадского городского округа посетили фабрику «Иней». Для гостей провели экскурсию по производству стеклянных елочных украшений ручной работы.

До Нового года еще далеко, а на фабрике вовсю кипит работа над созданием новых елочных украшений. С помощью мастериц на шарах, колокольчиках и сосульках рождаются самые невероятные рисунки. Интересно то, что «сюжеты» для игрушек придумывают сами сотрудницы «Инея».

Представители предприятия рассказали об истории фабрики, корни которой связаны с развитием местного стекольного промысла. Как специализированное производство она была основана в 1937 году.

«Сейчас мы сохранили на базе филиала в деревне Данилово производство, и оно работает ритмично. Из года в год мы увеличиваем объемы, и к нам увеличивается поток гостей. В основном, это школы. С октября до конца января мы обслуживаем еще туристический поток», — рассказал учредитель ООО «Иней» Андрей Еремин.

После интересной экскурсии и встречи с Дедом Морозом гости перешли к деловому разговору. Во время общения с предпринимательским сообществом Наталья Чудакова затронула ряд актуальных для бизнеса тем. В частности, речь шла о поддержке фермеров, развитии ремесленной деятельности и совершенствовании правового регулирования в этих направлениях. Кроме того, участники обсудили вопросы, связанные с попытками доначисления платы региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. Уполномоченный подчеркнула значимость правовой определенности и взвешенного подхода во взаимодействии бизнеса с хозяйствующими субъектами и контролирующими структурами.