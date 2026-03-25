Бизнес-омбудсмен Подмосковья проведет встречу с предпринимателями в Одинцове

Исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова проведет встречу с предпринимателями Одинцова 25 марта. В ней примут участие более 10 представителей сообщества.

Встреча пройдет в общественной приемной уполномоченного. В программу также войдет посещение предприятия «Одинцовский технопарк» на Можайском шоссе.

Мероприятие продлится с 10:00 до 13:00.

Ранее Наталья Чудакова встретилась с предпринимателями в Павловском Посаде. Для гостей провели экскурсию по производству стеклянных елочных украшений ручной работы на предприятии «Иней». В рамках встречи обсудили поддержку фермеров, развитие ремесленной деятельности и совершенствование правового регулирования в этих направлениях.