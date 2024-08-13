Бизнес-омбудсмен Головнев помог фермеру получить участок в Серпухове

Представитель крестьянского (фермерского) хозяйства обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу. Он сообщил, что столкнулся с трудностями при получении участка в Серпухове.

Предприниматель рассказал о своих обращениях к администрации с просьбой предоставить земельный участок без проведения торгов для ведения сельского хозяйства. Несмотря на первоначальные предложения рассмотреть разные варианты участков, администрация в итоге отправляла ему письменные отказы.

После анализа ситуации уполномоченный пришел к выводу, что причины, по которым отказали в предоставлении земельного участка, не соответствуют земельному законодательству Российской Федерации. Для полного и всестороннего рассмотрения обращения прошло совещание с участием как заявителя, так и представителей администрации Серпухова.

На встрече предпринимателю предложили представить администрации план развития территории и заново подать документы на получение участка, что он и сделал. В результате администрация предварительно согласовала предоставление земельного участка площадью около 70 тысяч квадратных метров.

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