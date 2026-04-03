Бизнес-интенсив для участников СВО прошел в Мытищах

В Центре восстановительной медицины в Мытищах 1 апреля прошел деловой визит в рамках проекта «СВОй бизнес», направленный на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Гости ознакомились с деятельностью центра и его реабилитационными программами.

Ключевым аспектом встречи стало обсуждение перспектив запуска собственного дела в сфере восстановительной медицины. Представители центра, имеющие опыт в управлении подобным учреждением, поделились своими знаниями и практическими советами.

Руководитель центра Андрей Хайрипинов рассказал о специфике реабилитационного бизнеса, который потребует глубокого понимания и постоянной разработки уникальных подходов, поскольку готовых стандартов в этой области практически нет.

«Центр может принять ежемесячно до десяти участников СВО, многие из которых имеют минно-взрывные ранения, повлекшие за собой утрату функций. Наша задача — максимально восстановить эти функции, чтобы обеспечить полноценную адаптацию человека к жизни. Это не быстрый процесс. Три месяца — минимальный срок для нашего пациента, и к каждому нужен свой подход. Успешный бизнес в этой области возможен только при полной самоотдаче, искреннем желании помогать, регулярном поиске решений и глубоком сопереживании», — отметил Андрей Хайрипинов.

Заместитель председателя Московского областного отделения «Опора России» Денис Бикбаев подчеркнул, что программа, запущенная «Опорой России», может обеспечить комплексную поддержку начинающим предпринимателям.

«Этот интенсив, впервые проводимый в Московской области, сделаем регулярным. „Опора России“ наладила сотрудничество с организациями, работающими с ветеранами СВО и их семьями, такими как Ассоциация ветеранов специальной военной операции и Фонд „Защитники Отечества“. Участники смогут получить как советы по началу бизнеса и взаимодействию с местными властями, так и решение вопросов по поиску помещений и разработке бизнес-планов. Эта поддержка, включая помощь в получении грантов и субсидий, будет продолжена и после завершения интенсивов. Мы для этого есть, мы для этого работаем, мы для этого и живем», — заверил Денис Бикбаев.