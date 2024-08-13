Биолог Индира Магомедова пополнила штат Лобненской больницы

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Биолог Индира Магомедова начала работать в клинико-диагностической лаборатории Лобненской больницы. Общий стаж работы специалиста составляет 20 лет.

Магомедова окончила Дагестанский государственный университет, прошла переподготовку на базе Дагестанской государственной медицинской академии по клинической лабораторной диагностики. Она регулярно повышает квалификацию по своему профилю.

Напомним, в Лобненской больнице уделяют большое внимание кадровому вопросу. Новым специалистам помогают с жильем, устройством детей в детские сады и школы, повышением квалификации. Сегодня в Подмосковье действуют программы социальной поддержки медиков: «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Социальная ипотека», «Земля врачам», «Компенсация аренды съемного жилья» и другие.

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