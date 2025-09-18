Библиотеку откроют в Луховицах после ремонта 26 сентября

В округе завершается долгожданный процесс создания модельной центральной библиотеки, которая станет центром притяжения для любителей чтения и саморазвития. Масштабный ремонт в помещениях библиотеки уже полностью завершен, и читателей ждет обновленное пространство, включающее в себя новый интерьер и планировку.

В настоящее время сотрудники библиотеки активно занимаются расстановкой книг и приводят в порядок все пространство в преддверии торжественного открытия. В библиотеку поступило новое оборудование, которое позволит расширить возможности для читателей.

«Для удобства наших читателей мы приобрели диваны, мягкие пуфики, модульные столы, кресла, журнальные столики. В библиотеке появятся широкоформатные телевизоры, VR-шлем для погружения в виртуальные миры, электронное пианино, цифровая камера для записи подкастов и видео. Мы обновили и книжный фонд, потому что библиотека это, прежде всего, чтение», — сообщила директор библиотеки Екатерина Андросова.

Открытие обновленной библиотеки состоится в пятницу, 26 сентября, в 14:00. В этот день в библиотеке будут проходить различные активности, посвященные запуску нового творческого сезона, включая мастер-классы, лекции и выставки.