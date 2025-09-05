Библиотеку № 8 открыли после ремонта в Королеве

Торжественное открытие обновленной библиотеки на улице Орджоникидзе прошло в Королеве. Теперь учреждение стало максимально современным.

Дизайн выполнен в космическом стиле. Здесь появились удобная мебель и новые цифровые технологии.

В церемонии открытия поучаствовали глава городского округа Королев Игорь Трифонов и генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. Они перерезали символическую ленточку.

В библиотеке есть обновленный книжный фонд — в нем более пяти тысяч книг, а также современный компьютерный зал, выставочное пространство с полной коллекцией точных копий ракет отечественного и зарубежного производства.

Жители могут воспользоваться электронным гидом по поиску произведений. В учреждении будут организовывать мастер-классы для детей, занятия в кружках и клубах, языковые курсы и школу журналистов, а также обучение по нейросетям и VR-технологиям в сотрудничестве с международным проектом «Удобный город».

Отметим, что ремонт прошел по инициативе жителей при активной поддержке корпорации «Тактическое ракетное вооружение».