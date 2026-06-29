Библиотеку на улице Академика Жукова отремонтируют в Дзержинском

Ремонт затронет взрослый абонемент Библиотеки — общественного центра имени Я. Смелякова. На площади около 80 квадратных метров обновят потолок, стены, напольное покрытие, батареи и светильники.

Рабочие сохранят и отреставрируют уникальную потолочную лепнину. Они уже установили новые гипсокартонные панели и готовят стены под покраску. По цветовой гамме помещение будет гармонично сочетаться с залом детского абонемента, отремонтированным в прошлом году.

Заведующая библиотекой Анастасия Устинова сообщила, что на время ремонта, который продлится до конца июля, библиотеку не закрывают — она работает в обычном режиме. Стеллажи с книгами временно перенесли в актовый зал. В этом помогли студенты-практиканты Люберецкого техникума имени Гагарина, за что им выразили благодарность.

Библиотеку на улице Академика Жукова посещают более шести тысяч читателей, ее книжный фонд составляет порядка 27 тысяч экземпляров.