Библиотеку на Томилинской улице в Дзержинском капитально отремонтировали

В Дзержинском городского округа Люберцы готовится к открытию городская библиотека. Ее капитально отремонтировали. Предстоит выполнить генеральную уборку, чтобы читатели смогли снова посетить учреждение.

«В ходе реновации в библиотеке был обновлен читальный зал, кабинет кружковой работы, помещение детского абонемента, холлы первого и второго этажа, подсобное помещение. Заменили электрику, светильники и радиаторы отопления, двери, напольное покрытие. Также отремонтирован гардероб и лестничный проем», — сообщила директор ЦБС г. Дзержинский Галина Устинова.

В фонде библиотеки — 42 тысячи книг. Учреждение посещают более 13 тысячи жителей.

Ход капитального ремонта проверили муниципальные депутаты Виктор Худяков и Екатерина Исаева.

«В библиотеке проводятся лекции, турниры по настольным играм, литературные встречи, мастер-классы. Это настоящий культурный центр и для школьников, и для взрослых. Все работы по подготовке к открытию — в графике, уже очень скоро библиотека вновь будет ждать гостей», — сказал Виктор Худяков.

Реновация проходит в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».