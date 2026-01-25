Библиотеку комплексно обновят в Дубне

Библиотека Левобережья в Дубне вошла в областную программу модернизации и в 2026 году станет современным культурно-просветительским центром. На масштабное обновление площадью 400 квадратных метров будет направлено 20 миллионов рублей из регионального и муниципального бюджетов.

Проект, который лично поддержал глава Дубны Максим Тихомиров, предусматривает комплексное преобразование пространства. Будут полностью переоборудованы читальный и лекционный залы, класс робототехники, а также холл, где появится комфортная зона отдыха с кофейной точкой. Библиотека будет оснащена новой мебелью, современными компьютерами, оргтехникой, звуковым и световым оборудованием. «Востребованное для жителей пространство должно быть уютным, комфортным, современным», — отметил Максим Тихомиров, подчеркнув активную роль библиотеки в жизни города с ее программами для детей, школьников и ветеранов.

Дизайн-проект и визуализация обновленных помещений будут готовы в феврале, а завершить все ремонтные работы планируется до конца 2026 года. После ремонта общая площадь современной библиотеки составит 1125 квадратных метров.