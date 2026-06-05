Библиотеку имени Есенина открыли после капремонта в Люберцах

В городском округе Люберцы после капитального ремонта возобновила работу Центральная библиотека имени Сергея Есенина. Обновленное учреждение открылось после масштабной модернизации, в ходе которой специалисты полностью заменили инженерные сети и выполнили внутреннюю отделку помещений.

Капитальный ремонт стал важным этапом в развитии одного из старейших культурных учреждений округа. Уже в 2027 году библиотека отметит 100-летие со дня основания. Обновление здания позволило создать более комфортные условия для посетителей и расширить возможности для проведения различных образовательных и культурных программ.

После завершения работ пространство библиотеки заметно изменилось. Интерьеры стали светлее и современнее, а одной из новых деталей оформления стало большое граффити с изображением Сергея Есенина. Художественная композиция встречает гостей у входа и подчеркивает связь учреждения с именем знаменитого поэта.

«Культурное пространство заметно преобразилось, посветлело, а всех посетителей теперь встречает сам Сергей Александрович Есенин — граффити с поэтом украсило стену. Сейчас в библиотеке работают восемь клубов по интересам, в том числе занятия компьютерной грамотности клуба „Активное долголетие“. Для любителей винила оборудовали зону, где можно послушать как пластинки библиотеки, так и свои», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Сегодня библиотека продолжает развиваться как современный общественный центр. Здесь действуют клубы по интересам для жителей разных возрастов, проходят образовательные занятия и творческие встречи. Отдельное пространство оборудовали для поклонников виниловых пластинок, что позволило расширить форматы досуга для посетителей.

За последние два года в городском округе Люберцы обновили 13 объектов культуры. Работы проводились при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.