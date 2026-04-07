Библиотеку «Бригантина» откроют после капремонта в Люберцах в конце апреля

В настоящее время в библиотеке проводится сборка мебели, пространство полностью переформатировано по современным стандартам. Появились классы для индивидуальной работы, зоны для настольных игр и мастер-классов, отдельная компьютерная зона.

За всю историю «Бригантины» — библиотека открылась в 1978 году — это первая масштабная реновация учреждения. Ранее здесь проводился только косметический ремонт.

«Мы полностью переформатировали пространство библиотеки: где-то увеличили рабочие зоны, где-то добавили больше света — сделали все по современным стандартам. У нас появились классы для индивидуальной работы, зоны для настольных игр и мастер-классов, отдельная компьютерная зона», — сообщила директор Центральной библиотеки им. С. Есенина городского округа Люберцы Евгения Ерченкова.

В этом году после капремонта откроется также Центральная библиотека им. С. Есенина. Кроме того, ремонтные работы будут выполнены в двух объектах в Дзержинском — общественном центре им. Ярослава Смелякова и в Центральной городской библиотеке на Томилинской. Масштабная программа по обновлению учреждений культуры реализуется по инициативе главы округа Владимира Волкова.