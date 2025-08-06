Библиотеки Подмосковья провели 450 мероприятий по ПДД с января

В течение года библиотеки Подмосковья проводят множество мероприятий, чтобы помочь детям лучше понять правила дорожного движения и научиться безопасному поведению на улице. С начала года уже прошло более 450 конкурсов, викторин, игр, бесед и выставок на тему дорожной безопасности. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Особенно ребятам нравятся встречи с сотрудниками ГИБДД, пожарными и спасателями — они рассказывают, как вести себя на дороге, как обращаться с огнем и что делать в опасных ситуациях. С начала года участниками таких встреч стали более семи тысяч детей.

Так, в Решоткинской сельской библиотеке имени Артюхина недавно отметили день рождения светофора. Детям рассказали об истории светофора, провели урок безопасности и напомнили основные правила дорожного движения.

В Сергиевом Посаде в библиотеке имени Розанова с ребятами встретился капитан полиции Александр Наумов. Он провел практическое занятие, где рассказал, как правильно переходить дорогу, что нужно знать велосипедистам и тем, кто катается на самокатах.

Больше информации о мероприятиях в библиотеках Подмосковья доступно в приложении «Мое Подмосковье. Библиотеки».