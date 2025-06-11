Библиотеки Подмосковья проведут викторины и мастер-классы ко Дню России

Библиотеки Подмосковья проведут праздничные программы ко Дню России. Это мастер-классы, викторины, музыкальные мероприятий и многое другое. Они состоятся с 12 по 14 июня.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в Центральной библиотеке Красноармейска подготовили беседу «Моя страна — Россия» и викторину. В Ивантеевской библиотеке № 2 состоится литературно-музыкальный праздник, а в Соболихинской пройдет флешмоб. Интерактивная познавательная программа ждет читателей в Клементьевской библиотеке.

В Подольске 12 июня состоится День истории. Для детей и взрослых проведут викторины, творческие мастер-классы и познавательные программы. В поселке Гидроузел подготовили игровую программу с книжной выставкой, а в библиотеке семейного чтения в Дубне пройдут конкурсы.