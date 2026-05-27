Библиотеки Подмосковья одержали 57 побед в грантовых конкурсах с 2025 года

27 мая в России отмечается День библиотек. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что в этот день принято подводить итоги работы и делиться достижениями.

В 2025–2026 годах библиотекари из Подмосковья завоевали 57 наград в профессиональных и грантовых конкурсах. Из них 42 — на региональном уровне, включая премию губернатора «Лучший по профессии» и конкурсы для сельских учреждений культуры. Еще 15 побед — на федеральном уровне, среди которых гранты Президентского фонда культурных инициатив и Госкорпорации «Росатома».

Некоторые библиотеки отличились особо. Луховицкая межпоселенческая библиотека им. И. И. Морозова победила во Всероссийском конкурсе «Библиотечная система» в номинации «Библиотека инноваций» с проектом «Виртуальная реальность — Окно в будущее профориентации».

Лотошинская центральная библиотека им. Н. И. Тряпкина реализовала проект «И память с нами говорит», создав электронную базу воинских захоронений с табличками, содержащими QR-коды, которые ведут на сайт библиотеки с историей каждого памятника.

Коломенская Арт-библиотека получила грант Президентского фонда культурных инициатив на проект «Пильняк и Коломна. Лаборатория впечатлений», направленный на формирование эмоциональной связи молодежи с городом через наследие писателя.

Электростальские библиотеки выиграли три гранта от Госкорпорации «Росатом» и Топливной компании «ТВЭЛ» на проекты «Библиотека атомных идей», «Громозека» и «На завалинке».

Сельские библиотеки Подмосковья также представили множество ярких проектов, направленных на сохранение историко-культурного наследия и развитие патриотизма.