Библиотеки Подмосковья опубликовали программу ко Дню российского студенчества

Праздничные концерты, музыкально-поэтические вечера, квизы, развлекательно-интерактивные программы, книжные выставки, литературные игры и другие мероприятия проведут в библиотеках Подмосковья 25 января. О программе ко Дню российского студенчества рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В Центральной библиотеке Красногорска состоится квиз «Итак, она звалась Татьяной…». Эта командная интеллектуальная игра поможет участникам вспомнить историю и традиции праздника, героинь литературных произведений и кинофильмов по имени Татьяна.

Центральная библиотека Долгопрудного проведет литературно-музыкальный вечер «На сцене Татьяна», а городская библиотека Жуковского приглашает провести «Татьянин день в кругу друзей».

28 января в Центральной библиотеке Талдомского округа откроют литературную гостиную «Татьяна, милая Татьяна». Гости мероприятия узнают об обычаях и традициях, связанных с этим днем, а также о том, как его отмечают современные студенты.

Другие библиотеки Подмосковья также предложат свои программы на Татьянин день, узнать о них можно в социальных сетях читален.