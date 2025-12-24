Библиотеки Ленинского округа опубликовали афишу мероприятий в новогодние каникулы

Библиотеки Ленинского городского округа подготовили более 100 новогодних мероприятий, которые проведут с 27 декабря по 11 января. Для детей и взрослых организуют тематические показы мультфильмов и кинолент.

Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Библиотека — это не только книги, но и пространство для общения, творчества и совместного праздника. В этом году мы постарались сделать программу особенно яркой и разнообразной, чтобы каждый житель округа смог найти событие по душе», — поделилась исполняющая обязанности директора МБУК «Централизованная библиотечная система» Ленинского округа Елена Рогозянская.

С 3 по 31 января с 11:00 до 19:00 в библиотеке поселка Развилка представят выставку детских рисунков «Настроение — зима» и экспозицию ватных игрушек автора Рыбкиной.

В центральной библиотеке в Видном пройдет квиз «Когда часы двенадцать бьют» 27 декабря с 16:00 до 18:00, а 10 января — кинопоказ «Вечера на хуторе близ Диканьки» с 14:00 до 16:00.

Афиша опубликована на сайте библиотек и в социальных сетях учреждений. Все события пройдут бесплатно.