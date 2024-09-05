Библиотеки Балашихи дали старт онлайн-бронированию книг

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

В современных библиотеках городского округа Балашиха читатели смогут забронировать понравившуюся книгу удаленно. Услугой можно воспользоваться через приложение «Мое Подмосковье»

Для читателей в библиотеках Балашихи провели Wi-fi, обустроили компьютерный зал, кафе и релакс-зону. Рядом с учреждением организовали велопарковку.

Теперь жители округа могут забронировать любую книгу в режиме онлайн. Для этого на смартфоне нужно установить приложение «Мое Подмосковье», зарегистрироваться и выбрать из перечня городов Балашиху, а также ближайшую библиотеку, затем отыскать нужную книгу и забронировать. Забрать ее можно в любое удобное время.

В библиотеках Балашихи посетители не только читают литературу, но и работают в коворкинге, посещают мастер-классы или квизы. Также здесь можно арендовать помещения для культурных мероприятий.

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