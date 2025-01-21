Презентация сборника легенд о Воскресенске прошла в ДК «Химик»

Книга под названием «Воскресенск. Это моя земля» представляет собой подборку из легенд, оформленных иллюстрациями и авторскими стихами жителей округа. Она станет началом масштабного культурного проекта.

В сборнике также содержится краткая информация о каждом природном или историческом объекте, фигурирующем в книге. Указаны и адреса, которые помогут легко найти то или иное знаменитое место Воскресенска.

«Это та основа, на которой будет строиться дальнейшая работа. Все исторические объекты, которые заложены в сборник, требуют внимания», — рассказала глава комитета по развитию креативных индустрий МОО «Опора России» Ирина Патрикеева.

Организаторы проекта планируют создавать квесты, программы для гостей муниципалитета любого возраста. Кроме того, одной из целей станет организация кинофестиваля, благодаря которому будут снимать различные исторические картины на основе, в том числе, и легенд Воскресенска.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, областного отделения «Опоры России», Федерального центра гуманитарных практик, администрации Воскресенска и журнала «Мир музея».