Библиотекари из Балашихи стали призерами регионального конкурса

Заведующие библиотеками школ № 30 и № 27 из городского округа Балашиха заняли призовые места на региональном конкурсе «Школьная библиотека в контексте патриотического воспитания». Мероприятие проводили при поддержке Министерства образования Московской области с 1 сентября по 7 ноября.

Конкурсанты соревновались в нескольких номинациях. Проект Людмилы Мироновой, заведующей библиотекой школы № 30, стал победителем в номинации «Лучший проект (программа) по патриотическому воспитанию». Наталья Голованова, заведующая библиотекой школы № 27, заняла третье место в номинации «Лучший библиотечный урок по патриотической тематике».

Отметим, что региональный конкурс «Школьная библиотека в контексте патриотического воспитания» направлен на укрепление института семьи, на приобщение обучающихся к чтению произведений о семье, семейных ценностях, героях и защитниках Отечества.