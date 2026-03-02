Библиотека в Егорьевске отметила юбилей

Городская библиотека Егорьевска отпраздновала свой 120-й день рождения. Эта дата стала поводом оценить те масштабные перемены, которые превратили традиционное книгохранилище в современное мультимедийное пространство.

История библиотеки началась в 1906 году, когда в Русанцевской казарме открылась народная читальня. В распоряжении первых читателей было всего два помещения: в одном располагался фонд, в другом — столы для чтения. Первые фолианты поступили в библиотеку из личных собраний меценатов и промышленников Егорьевска — династий Хлудовых и Бардыгиных. Многие уникальные издания, закупленные еще в царское и советское время, хранятся в фондах и сегодня, являясь живым свидетельством эпох. За двенадцать десятилетий библиотека прошла путь трансформации, о которой основатели не могли и мечтать.

«Библиотека сегодня — это не просто полки с книгами, а настоящий культурный центр, точка притяжения для жителей всех возрастов: от малышей, впервые открывающих сказки, до ветеранов. Здесь рождаются идеи, проходят дискуссии и кипит творческая жизнь», — подчеркнул глава округа Дмитрий Викулов.

Сегодня к услугам посетителей — не только классическая литература, но и доступ к крупнейшим электронным библиотечным системам, интерактивные обучающие программы, коворкинг-зоны и лектории.