Библиотека из Воскресенска стала лауреатом всероссийского творческого конкурса

Библиотека рабочего поселка Хорлово городского округа Воскресенск победила в направлении «Очерки и эссе» во всероссийском конкурсе «Музыкальная Россия». Учреждение, которым руководит заведующая Татьяна Морозова, удостоили диплома лауреата второй степени.

Академия народной энциклопедии организовала всероссийский творческий патриотический конкурс «Музыкальная Россия» в рамках реализации международного инновационного проекта «Моя Отчизна». Мероприятие воспитывает патриотический дух в участниках и зрителях, а также помогает сохранять и поддерживать культурное наследие страны.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудника Воскресенской библиотеки № 4 Людмилу Бигдаш наградили за многолетний добросовестный труд и развитие библиотечного дела. Специалист учреждения получила почетную грамоту главы городского округа Алексея Малкина.