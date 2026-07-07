Библиотечный проект для детей запустили в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

В рамках областного сетевого проекта «Живая библиотека: летний сезон» центральная детская библиотека провела мероприятие для юных читателей и их родителей, посвященное знакомству с любимыми сказками. Проект продолжает работу, и библиотека приглашает всех желающих каждую субботу.

В ходе встречи участники погрузились в мир волшебных историй: знакомые сюжеты оживали в воображении детей, а взрослые вспоминали собственное детство. Мероприятие позволило семьям провести время вместе, открыть новые произведения и укрепить связь поколений через совместное чтение.

Организаторы отмечают, что такие встречи способствуют формированию устойчивого интереса к книге с раннего возраста. Проект «Живая библиотека: летний сезон» реализуется в Подмосковье и направлен на популяризацию чтения среди детей и их родителей.

Центральная детская библиотека ждет любителей сказок и волшебства каждую субботу в рамках продолжения летнего сезона. Участие в мероприятиях бесплатное.