Биатлонисты из Химок стали призерами международного первенства Белоруссии

Спортсмены из Химок заняли призовые места на первенстве Белоруссии по летнему биатлону. Участие приняли свыше 100 человек.

Александр Назаров победил в спринтерской гонке на лыжероллерах в дистанции шесть километров. Серебряную медаль массового старта на три километра среди девушек 13-14 лет получила Анна Печеная, не допустив при этом ни одного промаха в стрельбе. Подготовили спортсменов химкинские тренеры Ирина и Андрей Аверьяновы.

Соревнования прошли в Новополоцком государственном училище олимпийского резерва. Младшие группы состязались в кроссе и стрельбе из пневматической винтовки, старшие — в гонке на лыжероллерах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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