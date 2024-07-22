Биатлонисты из Химок стали призерами международного первенства Белоруссии

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Спортсмены из Химок заняли призовые места на первенстве Белоруссии по летнему биатлону. Участие приняли свыше 100 человек.

Александр Назаров победил в спринтерской гонке на лыжероллерах в дистанции шесть километров. Серебряную медаль массового старта на три километра среди девушек 13-14 лет получила Анна Печеная, не допустив при этом ни одного промаха в стрельбе. Подготовили спортсменов химкинские тренеры Ирина и Андрей Аверьяновы.

Соревнования прошли в Новополоцком государственном училище олимпийского резерва. Младшие группы состязались в кроссе и стрельбе из пневматической винтовки, старшие — в гонке на лыжероллерах.

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