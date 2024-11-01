Безопасный переход через ж/д пути откроют в Люберцах в 2025 году

Новый пешеходный переход оборудуют между станциями Малаховка и Красково в Люберцах. Он будет остекленным и безопасным.

Работы по возведению перехода, который соединит Новый проспект и 1-ую Первомайскую улицу, уже начались. Их ход оценил председатель Совета депутатов Люберец Владимир Ружицкий.

«Конструкция возводимого объекта включает две опоры башенного типа, лестничные сходы и пассажирские лифты для маломобильных граждан. Ширина пролетного строения — четыре метра. Переход будет полностью остеклен с применением специального ударопрочного стекла — триплекса. Благоустроят также и прилегающую территорию», — сказал Владимир Ружицкий.

Сейчас строители занимаются опорами и башнями-сходами, а также сборкой металлоконструкций. Открыть объект должны в третьем следующего года.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках исполнения проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия».

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