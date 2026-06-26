Во дворах Подмосковья ввели новые правила: площадки для пожарной техники стали обязательными

В Подмосковье с 26 июня вступили в силу изменения в региональное законодательство о благоустройстве. Теперь во дворах многоквартирных домов должны быть предусмотрены специальные площадки для размещения пожарной техники. Парковать на них личные автомобили запрещено, сообщается на сайте регионального МЧС .

В МЧС подчеркивают: во время пожара каждая минута может стоить человеческих жизней, поэтому доступ к дому не должен быть заблокирован припаркованными автомобилями.

Новые требования закреплены законом Московской области от 15 июня 2026 года № 78/2026-ОЗ. Изменения были инициированы Главным управлением МЧС России по Московской области и направлены на то, чтобы пожарные расчеты могли быстрее добираться до мест возгораний. Площадки должны соответствовать утвержденным методическим рекомендациям и обеспечивать беспрепятственный подъезд спецтехники.

В регионе уже начали внедрять новые требования. Совместно с главами муниципалитетов, профильными министерствами, ведомствами и управляющими компаниями определяются места для размещения площадок, разрабатываются планы и графики их обустройства.

Одним из первых муниципалитетов, где приступили к этой работе, стала Балашиха. Здесь разметку уже нанесли в 60 дворах, а до конца месяца управляющие компании планируют оборудовать площадки еще более чем в 20 дворах.

Жителям Подмосковья напоминают, что оставлять автомобили на площадках для пожарной техники запрещено. В МЧС отмечают, что нарушение требований может не только повлечь административную ответственность, но и помешать работе спасателей в критической ситуации.