Во дворах Подмосковья ввели новые правила: площадки для пожарной техники стали обязательными
Новые правила обустройства площадок для пожарной техники ввели в Подмосковье
В Подмосковье с 26 июня вступили в силу изменения в региональное законодательство о благоустройстве. Теперь во дворах многоквартирных домов должны быть предусмотрены специальные площадки для размещения пожарной техники. Парковать на них личные автомобили запрещено, сообщается на сайте регионального МЧС.
Новые требования закреплены законом Московской области от 15 июня 2026 года № 78/2026-ОЗ. Изменения были инициированы Главным управлением МЧС России по Московской области и направлены на то, чтобы пожарные расчеты могли быстрее добираться до мест возгораний.
Площадки должны соответствовать утвержденным методическим рекомендациям и обеспечивать беспрепятственный подъезд спецтехники.
В МЧС подчеркивают: во время пожара каждая минута может стоить человеческих жизней, поэтому доступ к дому не должен быть заблокирован припаркованными автомобилями.
В регионе уже начали внедрять новые требования. Совместно с главами муниципалитетов, профильными министерствами, ведомствами и управляющими компаниями определяются места для размещения площадок, разрабатываются планы и графики их обустройства.
Одним из первых муниципалитетов, где приступили к этой работе, стала Балашиха. Здесь разметку уже нанесли в 60 дворах, а до конца месяца управляющие компании планируют оборудовать площадки еще более чем в 20 дворах.
Жителям Подмосковья напоминают, что оставлять автомобили на площадках для пожарной техники запрещено. В МЧС отмечают, что нарушение требований может не только повлечь административную ответственность, но и помешать работе спасателей в критической ситуации.