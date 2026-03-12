Безопасность школьников на железной дороге обсудили в округе Пушкинский

Профилактическое мероприятие для учащихся прошло 11 марта в Образовательном комплексе № 2 в поселке Правдинский. Перед школьниками выступили представители полиции и администрации округа.

Инспектор по делам несовершеннолетних, майор полиции Ксения Морозова, специалист Административно-пассажирской инспекции Карен Акопов и представитель Комитета по образованию, работе с детьми и молодежью администрации округа Марианна Покотыло рассказали ребятам о правилах поведения на платформах и вблизи железнодорожных путей. Особое внимание уделили административной ответственности, которая грозит как самим подросткам, так и их родителям за нарушения.

Спикеры привели статистику, демонстрирующую последствия невнимательности в зонах повышенной опасности. Школьникам напомнили, что использование мобильных устройств и наушников при переходе путей может стоить жизни.