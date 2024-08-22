Безопасность школ проверили в Мытищах в преддверии учебного года

Сотрудники управления образования Мытищ провели совещание, посвященное вопросам безопасности учеников в школах. Обсудили вопросы безопасности детей во время проведения школьных мероприятий и учения по эвакуации.

Обсудить безопасность школьников собрались заместители руководителей образовательных учреждений, представители управления территориальной безопасности администрации города Мытищи, отдела надзорной деятельности и профилактической работы, а также частных охранных организаций.

На встрече обсудили подготовку ко Дню знаний. Также в округе 29 августа проведут всероссийские учения для отработки действий работников школ и сотрудников охраны в ситуациях гипотетического захвата заложников и при сигнале о воздушной тревоги.

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