Безопасность пришкольных лагерей проверили в Богородском округе

Депутаты Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Козынченко и Олег Кобляков совместно с представителями родительского сообщества провели мониторинг работы летних оздоровительных лагерей на базе образовательных учреждений. В ходе проверки осмотрели несколько площадок, обратив внимание на организацию питания, санитарное состояние помещений, наличие медицинских кабинетов и готовность игровых зон.

Родители, участвовавшие в рейде, оценивали условия с точки зрения повседневного пребывания детей — от качества меню до исправности оборудования на спортивных площадках.

В этом году в округе открыты 35 лагерей дневного пребывания, которые работают при центрах образования. Кроме того, действуют загородные оздоровительные базы. Всего в летний период в этих учреждениях планируется охватить около 9 тысяч детей. Программа пребывания включает общеразвивающие занятия, спортивные мероприятия и экскурсии, расписание составляется с учетом возрастных групп.

По итогам проверки нарушений санитарных норм и требований безопасности не выявлено. Депутаты отметили, что во всех лагерях организовано горячее питание, обеспечен питьевой режим, а персонал проходит необходимые инструктажи. Родители, присутствовавшие при осмотре, подтвердили, что их замечания, высказанные ранее, были учтены администрациями школ.

Подобные мониторинги проводятся на регулярной основе в течение всего летнего сезона. Следующие рейды запланированы на июль с участием специалистов Роспотребнадзора и представителей управляющих советов школ. По словам организаторов, главная задача — сохранить контроль над условиями отдыха детей на всех этапах кампании.