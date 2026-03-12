Безопасность крупных торговых объектов проверили в Подольске

Кроме того, профильные специалисты оценили организацию физической охраны, актуальность и условия хранения паспортов безопасности, а также работу камер видеонаблюдения, техническое состояние пожарной сигнализации, исправность гидрантов и состояние эвакуационных выходов.

По итогам осмотра нарушений выявлено не было, так как владельцы торговых площадок уделяют должное внимание вопросам безопасности. Однако были намечены шаги для дальнейшего повышения уровня защищенности: обсудили возможность принятия дополнительных мер.