Безопасность дорог вблизи школ проверили в Богородском округе

Депутаты Богородского округа, в рамках рабочих выездов, продолжают проверки безопасности дорог вблизи школ и учреждений дополнительного образования. В это раз внимание обратили на Центр образования для детей и взрослых на улице 3-го Интернационала.

Федеральный партийный проект «Безопасные дороги» и проект «Дом-Школа-Дом» реализуются на территории Богородского городского округа. Они направлены на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и травматизма на дорогах вблизи школ и детских садов. Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Олег Карцов провел выездную проверку вблизи Центра образования для детей и взрослых на улице 3-го Интернационала в Ногинске.

Активисты убедились в том, что дорожное движение и пешеходные переходы организованы таким образом, что школьники, посещающие данное учреждение, могут в полной безопасности добраться до образовательной организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.