Безопасность детских площадок проверили в Ногинске

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Состояние и содержание детских игровых площадок проверили в Ногинске в рамках проекта «Патруль безопасности». Особое внимание уделили работе оборудования, состоянию покрытия и ограждений.

Летом игровые и спортивные площадки каждый день посещают сотни детей. Поэтому в округе провели рейд, чтобы выявить нарушения, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья ребят.

По итогам проверки большинство площадок соответствовали требованиям. Небезопасной оказалась игровая площадка во дворе дома № 76 по Комсомольской улице. В обновлении здесь нуждается покрытие, игровые элементы и сетка на воротах. Также рабочие покрасят и починят ограждения,

«Состояние игровых площадок требует комплексного внимания со стороны органов власти и со стороны общественников, а также родителей. Это особенно важно в летний период, когда дети постоянно находятся на улице», — отметил заместитель председателя окружного совета депутатов Павел Ермилов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о значении всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды для небольших городов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360»

Фейк: подростков в России агитировали бросить школу ради работы на заводах БПЛА

Цены на жилье в России останутся прежними. Спрос сравнялся с предложением

Сухой закон наступает? Депутаты рассказали о запрете алкомаркетов в выходные

Экологическую акцию в помощь бойцам СВО запустили в Подмосковье

«На передке понимают». Новый закон о запрете смартфонов в зоне СВО возмутил общество

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте