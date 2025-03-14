Бетонную плиту демонтируют на улице Федотова в Жуковском

Заместитель главы округа Юрий Лотарев провел инспекцию дворовых территорий на улицах Федотова и Баженова, чтобы лично ознакомиться с проблемами, волнующими местных жителей. В ходе обхода он пообщался с жуковчанами, которые озвучили свои замечания и предложения по улучшению содержания дворов.

Основные вопросы, которые поднимали жители, касались благоустройства, качества уборки дворовых территорий, озеленения, а также организации движения автотранспорта вблизи многоэтажных домов. Особое внимание уделили проблеме сломанной бетонной плиты, расположенной во дворе дома № 13 по улице Федотова.

«Мы проверили содержание дворовых территорий на улицах Федотова и Баженова и выслушали жалобы жителей. Одна из них касается бетонной плиты в доме № 13 на улице Федотова. До конца месяца плита будет демонтирована или восстановлена», — отметил Юрий Лотарев.