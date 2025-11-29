Бетонирование ригеля на опоре путепровода над ж/д путями начали в Люберцах

Путепровод на железнодорожными путями продолжают строить в Люберцах. Сейчас специалисты начали бетонировать одну из опор.

«Извечную проблему Люберец решаем при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева: вместо всем известной „дырки“ у станции „Люберцы-1“ строим путепровод. Подрядчик продолжает переносить коммуникации и бетонирование фундамента опор. Эстакада длиной 270 метров соединит север и юг Люберец. А существующий тоннель после запуска движения по путепроводу будет реорганизован в пешеходный», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Также на примыкании к Октябрьскому проспекту обустроят одноуровневую кольцевая развязку. Она будет со съездами на Волковскую улицу.

Отметим, что рабочее движение по путепроводу откроют во второй половине 2027 года. Все работы должны завершить в третьем квартале 2028 года.