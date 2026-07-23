Бестраншейную технологию впервые применили при ремонте водовода в Подмосковье

В Люберцах завершили реализацию пилотного проекта по обновлению изношенного водовода с применением современной бестраншейной технологии «Роллдаун». Для Подмосковья этот объект стал первым, где такой метод использовали для реконструкции магистрального трубопровода.

Работы проводили на одном из самых технически сложных участков — под железнодорожными путями. Новый подход позволил выполнить восстановление инженерных коммуникаций без масштабных земляных работ.

Реконструкция затронула водовод диаметром 500 миллиметров, проходящий между Транспортной улицей и улицей Электрификации. Общая длина обновленного участка составила 228 метров, а глубина залегания трубопровода под железнодорожным полотном достигала 12 метров.

Для модернизации инженерной коммуникации применили современные полиэтиленовые трубы диаметром 500 миллиметров, изготовленные на Климовском трубном заводе. Материал отличается высокой прочностью, устойчивостью к нагрузкам и длительным сроком эксплуатации.

Процесс реконструкции состоял из нескольких этапов. Сначала отдельные трубы сварили в единую длинную конструкцию. Затем с помощью специальной гидравлической установки ее диаметр временно уменьшили примерно на 10–12% за счет упругой деформации материала.

После этого подготовленную трубу протянули внутрь старого стального водовода. На завершающем этапе в нее подали холодную воду под давлением, благодаря чему полиэтиленовая конструкция восстановила первоначальный размер и плотно прилегла к внутренним стенкам существующего трубопровода, сформировав новую надежную магистраль внутри старой.

Применение технологии «Роллдаун» позволяет не только избежать масштабных раскопок и связанных с ними неудобств для жителей, но и улучшить эксплуатационные характеристики инженерной сети. После реконструкции увеличивается пропускная способность водовода, оптимизируются гидравлические показатели системы, а расчетный срок службы обновленного трубопровода достигает примерно 100 лет.