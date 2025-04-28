«Бессмертный полк» пройдет в Павловском Посаде в онлайн-формате

Традиционная акция в этом году пройдет в онлайн-формате, предлагая жителям возможность почтить память героев, не выходя из дома. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в виртуальном шествии, которое позволит сохранить память о подвиге предков в годы Великой Отечественной войны.

Чтобы стать частью онлайн-мероприятия, необходимо подготовить историю боевого пути ветерана, труженика тыла, жителя блокадного Ленинграда или ребенка войны. С 23 апреля по 6 мая эту историю, вместе с фотографией героя, нужно загрузить на официальный сайт акции. Виртуальный марш ветеранов будет транслироваться на различных онлайн-платформах и ресурсах, делая память о героях доступной для миллионов.

Параллельно с онлайн-шествием в преддверии 80-летия Победы стартует сбор историй о семейных героях для размещения в общественном транспорте Подмосковья. Плакаты с изображениями защитников Отечества будут размещены в автобусах, курсирующих по маршрутам Подмосковья, с 1 по 12 мая.