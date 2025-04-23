«Бессмертный полк» сменил формат. Как пройдет всероссийская акция памяти в 2025 году

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в 2025 году пройдет в смешанном формате. Будут как традиционные шествия, так и увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны онлайн. Как принять участие в акции и в каких городах можно будет пройти с портретами родных и близких — в материале 360.ru.

«Бессмертный полк» в 2025 году: как и когда пройдет акция

О смешанном формате всероссийской акции сообщила сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Она пояснила, что не все региональные власти разрешили проведение шествия по соображениям безопасности. Но онлайн- и офлайн-мероприятия «Бессмертного полка» по всей России пройдут в один день — 9 мая. «Перенос шествия в традиционном формате на какие-либо другие даты недопустим. А вот его время региональные власти вместе с нашими отделениями могут определять самостоятельно», — подчеркнула она.

Фото: Акция «Бессмертный полк» в Волоколамске / Медиасток.рф

Окончательное решение о проведении очного шествия «Бессмертного полка» остается за региональными властями. Часть субъектов уже отказалась от очного формата мероприятия, остальные пока не определились.

Какой выбор сделали регионы России?

Из соображений безопасности от проведения очного шествия «Бессмертного полка» отказались руководители регионов, граничащих с Украиной: Белгородской, Курской, Воронежской, Саратовской и Ростовской областей, а также Крыма. Массовые мероприятия в День Победы не станут проводить в населенных пунктах новых регионов России.

Фото: РИА «Новости»

Во всех этих регионах «Бессмертный полк» пройдет онлайн. Такой же формат выбрали Мордовия, Татарстан, Нижегородская, Рязанская, Смоленская, Тульская области и Кабардино-Балкария.

О проведении шествия официально заявили власти Забайкальского края. В пресс-службе правительства региона объявили, что акция состояится в центре Читы, а также во всех округах. Почтить память героев Великой Отечественной войны жители Красноярска выйдут на правый берег городской набережной.

Также к очному формату акции вернулись в Башкирии. Глава республики Радий Хабиров попросил руководителей муниципалитетов заранее определить маршруты и согласовать их с силовыми структурами.

Фото: РИА «Новости»

Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн пригласил жителей региона принять участие в шествии через свою страницу во «ВКонтакте».

«Каждый портрет в „Бессмертном полку“ — это личная история подвига, благодарность и связь с теми, кто подарил мирное небо над нашей родиной», — написал он.

Очные акции также пройдут в Чувашии, Республике Алтай, Туве, Карелии, Хакасии, Алтайском, Камчатском краях, Бурятии, Дагестане, Северной Осетии, Якутии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Фото: РИА «Новости»

Также они состоятся в Еврейской автономной области, Брянской, Амурской, Кировской, Пензенской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской, Калужской, Костромской, Магаданской, Тюменской, Новгородской, Сахалинской, Омской, Кемеровской, Калининградской, Архангельской, Оренбургской, Самарской, Липецкой, Орловской, Владимирской, Ивановской, Тверской, Вологодской, Мурманской и Ленинградской областях.

В Свердловской области очные шествия «Бессмертного полка» пройдут в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме. Все они носят звания городов трудовой доблести. В стороне не осталась и Томская область — регион, где впервые прошло шествие «Бессмертного полка». Губернатор Александр Мазур объявил, что после двухлетнего перерыва акция возродится в очном формате.

Фото: РИА «Новости»

«Движение объединяет сотни тысяч жителей нашей области, которые хранят память о своих ветеранах, передают ее детям, внукам, правнукам. В год 80-летия Победы, Год защитника Отечества, возобновляем отличную акцию», — подчеркнул он.

В понедельник, 22 апреля, о праздничных мероприятиях к 80-летию Победы объявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Отмечать юбилейную дату в городе начнут с 6 мая. Местом шествия колонн станет Невский проспект.

Власти Пермского края также выбрали очное проведение «Бессмертного полка», но окончательно решение утвердят только 1 мая.

Фото: РИА «Новости»

Пока не определились с форматом проведения акции Иркутская и Новосибирская области, Республика Марий Эл, Приморский и Краснодарский края, Москва и Московская область. Не удалось найти информацию по следующим регионам: Хабаровский край, Тамбовская область, Удмуртия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Чечня и Ставропольский край.

Как принять участие в шествии «Бессмертного полка»?

Для участия в очной акции «Бессмертный полк» нужно распечатать портрет своего родственника, который принимал участие в Великой Отечественной войне или работал в тылу. Во многих регионах это можно сделать в отделениях МФЦ.

Фото: Акция «Бессмертный полк» в Москве / Медиасток.рф

Если никаких снимков не сохранилось, то можно просто написать фамилию, имя и отчество, звание, если оно известно, а также годы жизни. Если родственник пропал без вести во время боев, это также можно указать на табличке. Если раньше регистрации не требовалось, то в этом году руководители регионов могут попросить потенциальных участников шествия подтвердить свое участие на сайте акции. В последний раз очные шествия «Бессмертного полка» прошли в России в 2022 году. В 2023 и 2024 годах организаторы отказались от них в пользу онлайн-формата.

Для жителей всей России доступно онлайн-шествие. Портрет родственника и его историю можно разместить на официальном сайте движения. Заявки принимают с 23 апреля по 6 мая. Также для чествования памяти героя можно разместить его снимок на личном автомобиле.