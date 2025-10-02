Бесплатный семинар «Проактивное ЖКХ» пройдет в Мытищах 8 октября

В Мытищах 8 октября пройдет мероприятие в рамках программы «Профессиональное развитие в жилищно-коммунальном хозяйстве». Встреча поможет всем желающим разобраться в тарифах и в том, как эффективно управлять своим домом.

Мероприятие организовали Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Ассоциация председателей советов многоквартирных домов. Вопросы, касающиеся того, как избежать переплат за услуги и научиться читать квитанции с легкостью, секреты выбора управляющей компании и контроля ее работы, рассмотрят на встрече.

Специалисты обучат гостей разбираться в начислениях, контролировать ремонт и обслуживание дома и защищать свои права как собственника. Это отличная возможность не только пообщаться с другими жильцами, но и получить ответы на волнующие вопросы. Каждый участник получит сертификат.

Количество мест ограничено. Записаться можно через телеграм-канал Ассоциации председателей многоквартирных домов. Семинар состоится 8 октября в 19:00 по адресу: театр кукол «Огниво», улица Шараповская, дом № 4, корпус № 1.