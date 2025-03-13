Бесплатный семинар по теме «Единый налоговый счет» пройдет в Жуковском

Желающих принять участие ждут по адресу: город Жуковский, улица Баженова, 11б, здание ИФНС, актовый зал. Начало в 10.00.

Более подробную информацию можно уточнить по телефону: 8 (498) 484-97-14 доб. 35124.

Кроме того, 20 марта будет работать горячая линия для информированию граждан по вопросам декларирования доходов физическими лицами. Мероприятие также будет организовано Межрайонной ИФНС России № 1 по Московской области.

Позвонить и уточнить информацию можно будет с 9.00 до 17.00. Контактные телефоны для связи: 8(498) 484-97-14, 8(496) 473-91-13 (доб. 34-966).

Отметим, что представить декларацию о доходах, полученных в 2024 году, необходимо не позднее 30 апреля 2025 года.