Бесплатный сеанс организовали для пенсионеров на катке в Одинцове

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Участники губернаторской программы «Активное долголетие» вышли на лед в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Открытая тренировка началась в половине двенадцатого утра и продлилась один час.

Все это время пенсионеры катались под музыку на свежем воздухе. Занятие организовали бесплатно для всех желающих. Участники могли взять коньки из пункта проката — инвентарь выдавали без оплаты.

«Мягкая зима, чистый воздух и отличный лед создали идеальные условия для тренировки. Такое времяпрепровождение заряжает бодростью и хорошим настроением надолго», — рассказали в администрации парка.

Губернаторская программа «Активное долголетие» работает в Подмосковье с 2019 года. Проект помогает людям серебряного возраста вести активную жизнь и находить новые увлечения.