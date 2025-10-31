Бесплатный прием жителей по юридическим вопросам прошел в Балашихе

Жители городского округа Балашиха смогли получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь. Встречу провел представитель Совета адвокатской палаты Московской области в Балашихинском судебном районе Сергей Давыдов вместе со своими коллегами.

Участники приема обращались с разнообразными вопросами. Например, им требовались общие юридические разъяснения и консультация по документам социального найма. Жители получили подробные ответы и рекомендации.

«Правовая грамотность — залог успешного решения многих жизненных ситуаций. Наша задача — сделать юридическую помощь доступной для каждого жителя Балашихи, чтобы они чувствовали себя уверенно и знали, куда обратиться за поддержкой», — подчеркнул Сергей Давыдов.

Подобные приемы помогают повышать правовую культуру населения и оперативно решать возникающие вопросы.