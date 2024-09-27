Бесплатный онкоскрининг проведут в 25 медпунктах Подмосковья в субботу

День открытых дверей проведут 28 сентября в подмосковных центрах амбулаторной онкологической помощи. Жители смогут пройти диагностику и получить консультацию специалистов.

«Своевременная диагностика заболеваний — основной ключ успешного лечения и сохранения качества жизни пациента. Важно заботиться о себе и регулярно проходить осмотры. В эту субботу жители региона смогут пройти онкоскрининг в 25 центрах», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В центрах амбулаторной онкологической помощи можно будет пройти маммографию или УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале, а также пройти диагностику новообразований кожи.

День открытых дверей пройдет с 09:00 до 14:00. Адреса центров можно найти по ссылке.

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