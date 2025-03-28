Бесплатный онкоскрининг проведут для жителей Балашихи 29 марта

29 марта с 09:00 до 14:00 в Центре амбулаторной онкологической помощи, расположенном на базе поликлиники № 4 по адресу в микрорайоне Гагарина, в Балашихе состоится День открытых дверей. Все желающие старше 18 лет смогут пройти бесплатную диагностику у врача-онколога по полису обязательного медицинского страхования.

В рамках Дня открытых дверей будут доступны следующие исследования: цитологическое исследование шейки матки; диагностика новообразований кожи; маммография или УЗИ молочных желез; КТ- или рентген-исследование; ПСА-тест на рак простаты; тест на наличие скрытой крови.

«Мы понимаем, как важно раннее выявление онкологических заболеваний. Каждый из вас может стать на шаг ближе к здоровью, пройдя необходимые обследования. Не упустите шанс — приходите», — сказала главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону горячей линии ЦАОП: +7(985) 183-17-44.