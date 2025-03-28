Бесплатный онкоскрининг для жителей проведут в Мытищах 29 марта

Жители городского округа Мытищи смогут бесплатно пройти обследования у специалистов разного профиля 29 марта в поликлинике № 2. Предварительная запись на прием не нужна.

В этот день в Мытищах проведут различные лабораторные и аппаратные исследования: биохимический и общий анализ крови, комплекс на вирус иммунодефицита и гепатита, также пациенты посетят рентген-кабинет, сделают кардиограмму и ПСА-тест на рак простаты, пройдут маммографию, ультразвуковое исследование молочных желез, цитологию шейки матки. Всех желающих проконсультирует терапевт, гинеколог, уролог, отоларинголог, стоматолог с онкоскринингом полости рта и онколог.

Напомним, что онкоскрининг — комплексная диагностика здоровья, которую проводят для выявления рисков развития онкологии у людей старше 18 лет. Всех желающих ждут 29 марта с 09:00 до 14:00 на восьмом этаже поликлиники № 2 по адресу: городской округ Мытищи, улица Воровского, строение два.

С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования Московской области. Предварительная запись не нужна. Узнать подробности можно по телефону единой справочной службы Мытищинской областной клинической больницы: +7 (495) 308-13-00.