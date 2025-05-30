Бесплатный онкологический скрининг пройдет в Мытищах 31 мая

Жители Мытищ смогут пройти диагностическое обследование по профилю онкология в эти выходные. Для них организуют традиционную акцию.

Ранее благодаря своевременной диагностике, 50 пациентов уже направили на дополнительное обследование. Заболевания выявили у семерых человек на ранних стадиях. Все они уже получают лечение в центре амбулаторной онкологической помощи.

Ближайшая возможность пройти диагностику будет в эту субботу, 31 мая, в поликлинике номер шесть по адресу: микрорайон Пироговский, улица Советская, строение 2, корпус 1. Акция продлится с 9:00 до 14:00.

Посетителей ждут консультации с врачами-онкологами и диагностика следующих заболеваний: новообразования кожи, заболевания органов дыхания, болезни желудочно-кишечного тракта, патологии кровеносной системы, заболевания легких.

Предварительная запись не нужна, все обследования бесплатны. Возьмите с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС, выданный в Московской области.

Отметим, что подобные онкоскрининги и раньше регулярно проводились для жителей Подмосковья. Обследования прошли уже 570 человек.