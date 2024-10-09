Бесплатный мастер-класс по созданию семейного герба пройдет в Мытищах

Мастер-класс по созданию семейного герба проведут в честь Года семьи в центре культуры «Подмосковье» 9 октября. Познакомиться с историей возникновения геральдики, изучить ее знаки, символику и цветовую палитру и создать собственный уникальный семейный герб можно будет абсолютно бесплатно.

Центр культуры «Подмосковье» в Мытищах предоставит возможность создать свой семейный герб на мастер-классе. Необходимые материалы выдадут на мероприятии.

Готовые работы оформят для выставки ко Дню отца, которая пройдет 20 октября. После нее работы можно будет забрать.

Вход на мероприятие по предварительной регистрации бесплатный. Ее можно пройти в комментариях к посту, участники должны написать свои имя, фамилию, отчество и возраст.

Мастер-класс пройдет по адресу: город Мытищи, микрорайон Пироговский, улица Пионерская, строение 2.

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