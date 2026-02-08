Бесплатный мастер-класс по фигурному катанию для детей прошел в Химках

На Театральном катке округа состоялся открытый урок «Школа на льду: от малышей к чемпионам». На нем дети, от начинающих до занимающихся спортом, смогли улучшить свои навыки.

Под руководством тренеров участники освоили базовые элементы фигурного катания. Также свои показательные номера представили воспитанники спортивной школы зимних видов спорта.

Депутат, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов отметил, что в Химках уделяют большое внимание развитию спорта. По его словам, городские катки на протяжении всего сезона становятся центром притяжения для жителей всех возрастов.

Организаторы планируют проводить такие бесплатные занятия в течение всего ледового сезона. Это позволит каждому желающему освоить основы фигурного катания.

Театральный каток в Химках стал популярной городской площадкой. За первые недели сезона его посетили около 10 000 человек. Ледовое поле в этом году увеличили, и одновременно здесь могут кататься до 150 человек. Для гостей работают прокат коньков, теплые раздевалки и кафе.